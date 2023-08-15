Sepekan terakhir, Sungai Cileungsi Bogor diduga tercemar limbah. Alhasil, sungai berubah warna menjadi hitam dan menimbulkan bau. Selain itu, berbagai jenis ikan ditemukan mati mengambang.

Cuaca ekstrem juga membuat debit air Sungai Cileungsi menurun. Warga mengaku resah karena diduga masih ada pabrik yang membuang limbah ke sungai.

Kontributor: Cahyat Supriatna

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News