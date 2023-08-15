Hampir tujuh hari berada di atas tower radio, pria di Kupang, NTT minta dievakuasi. Pria bernama Agustinus Woro atau Agus Tower minta diturunkan, Senin (14/8). Agus memanjat tower Selasa pekan lalu, tuntutan ingin bertemu Presiden Jokowi.

Pria itu juga ingin mengikuti upacara peringatan HUT RI di Istana Negara. Agus memanjat tower radio milik Gereja Masehi Injili setinggi 65 meter. Evakuasi berlangsung dramatis, Agus yang lemas dibawa ambulans ke RS.

Kontributor: Eman Suni

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

