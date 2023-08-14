Berlibur dan mengunjungi kawasan pantai memang momen yang tepat untuk menikmati hari libur. Begitu juga yang dilakukan oleh warga Ibukota Banda Aceh yang memilih berlibur akhir pekan di Pantai Riting, Kabupaten Aceh Besar

Bahkan untuk menunjang keindahan bibir pantai, pengujung bisa menyewa motor ATV. Agar bisa menikmati panjang bibir pantai Riting hingga pantai Lampuuk

Untuk harga sewa motor ATV adala Rp35 ribu per 10 menit dan hanya bisa digunakan dengan kapasitas 2 orang penumpang

Reporter : Syukri Syarifuddin

Producer : Erlangga Agung Asmoro

