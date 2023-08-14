...

Berkeliling Menyusuri Pantai Riting, Aceh dengan Menggunakan Motor ATV

Syukri Syarifuddin, Jurnalis · Senin 14 Agustus 2023 12:30 WIB
Berlibur dan mengunjungi kawasan pantai memang momen yang tepat untuk menikmati hari libur. Begitu juga yang dilakukan oleh warga Ibukota Banda Aceh yang memilih berlibur akhir pekan di Pantai Riting, Kabupaten Aceh Besar
 
Bahkan untuk menunjang keindahan bibir pantai, pengujung bisa menyewa motor ATV. Agar bisa menikmati panjang bibir pantai Riting hingga pantai Lampuuk 
 
Untuk harga sewa motor ATV adala Rp35 ribu per 10 menit dan hanya bisa digunakan dengan kapasitas 2 orang penumpang
 
Reporter : Syukri Syarifuddin 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

