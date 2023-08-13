Asap tebal menyelimuti sebuah rumah di Jl Petamburan, Tanah Abang, Minggu (13/8/2023) pagi. Warga sekitar pun seketika panik melihat kejadian ini.

Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Sempitnya akses jalan menuju lokasi, menyulitkan proses pemadaman.

Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

