Dampak El-Nino, Petani Padi di Bekasi Naikkan Harga Gabah

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Sabtu 12 Agustus 2023 16:40 WIB
Dampak El-Nino menyebabkan kekeringan terjadi di wilyah Kota Bekasi. Kekeringan membuat petani menaikkan harga gabah hasil panen. Kekeringan di wilayah Mustikajaya, Kota Bekasi terjadi sejak satu bulan terakhir.
 
Musim kemarau membuat petani mengeluarkan biaya tambahan untuk air. Untuk mengairi sawah diperlukan mesin pompa dengan tambahan biaya solar. Saat ini gabah dijual petani seharga Rp6 ribu per kilogram. 
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: B.Lilia Nova

