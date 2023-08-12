Dampak El-Nino menyebabkan kekeringan terjadi di wilyah Kota Bekasi. Kekeringan membuat petani menaikkan harga gabah hasil panen. Kekeringan di wilayah Mustikajaya, Kota Bekasi terjadi sejak satu bulan terakhir.

Musim kemarau membuat petani mengeluarkan biaya tambahan untuk air. Untuk mengairi sawah diperlukan mesin pompa dengan tambahan biaya solar. Saat ini gabah dijual petani seharga Rp6 ribu per kilogram.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News