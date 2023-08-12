...

Korban Tewas Kebakaran Pulau Maui Hawaii Bertambah jadi 80 Orang

Muhammad Fida Ul Haq, Jurnalis · Sabtu 12 Agustus 2023 19:00 WIB
A A A
Jumlah korban kebakaran di Pulau Maui, Hawaii, menjadi 80 orang, Sabtu (12/8). Api masih menyala di beberapa lokasi, korban tewas diprediksi akan bertambah.
 
Kebakaran itu menjadi bencana alam paling mematikan. Jumlah korban melampaui korban tsunami pada 1960 yang menewaskan 61 orang. Polisi masih menginvestigasi penyebab kebakaran yang sulit dipadamkan itu.
 
Petugas pemadam kebakaran kesulitan berkomunikasi, menyebabkan evakuasi sulit. Warga menyelamatkan diri dengan cara menceburkan diri ke laut. Hal itu disampaikan Kepala Pemadam Kebakaran Pulau Maui Bradford Ventura.
 
Reporter: Muhammad Fida Ul Haq
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini