Jumlah korban kebakaran di Pulau Maui, Hawaii, menjadi 80 orang, Sabtu (12/8). Api masih menyala di beberapa lokasi, korban tewas diprediksi akan bertambah.

Kebakaran itu menjadi bencana alam paling mematikan. Jumlah korban melampaui korban tsunami pada 1960 yang menewaskan 61 orang. Polisi masih menginvestigasi penyebab kebakaran yang sulit dipadamkan itu.

Petugas pemadam kebakaran kesulitan berkomunikasi, menyebabkan evakuasi sulit. Warga menyelamatkan diri dengan cara menceburkan diri ke laut. Hal itu disampaikan Kepala Pemadam Kebakaran Pulau Maui Bradford Ventura.

Reporter: Muhammad Fida Ul Haq

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

