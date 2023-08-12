Gajah bernama Rawana merayakan ulang tahun pertamanya, Sabtu (12/8). Lokasinya di Taman Wisata Lembah Hijau, Lampung. Rawana mendapatkan aneka buah sebagai hadiah ulang tahun.

Anak gajah itu ditemani induk betinanya bernama Beti. Gajah berjenis kelamin jantan itu lahir dari indukan asli Sumatera. Rawana saat ini memiliki bobot 440 kilogram tinggi 130 centimeter.

Kontributor: Andres Afandi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

