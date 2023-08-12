Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang berbenah, Sabtu (12/8). Pembenahan untuk menyambut gelaran ASEAN Economic Ministers Meeting. Pertemuan para menteri ekonomi ASEAN akan digelar 16 - 23 Agustus.

Pihak bandara membuat lounge tambahan untuk tamu negara. Bandara juga mengatur slot penerbangan setiap harinya saat acara. 17 menteri ekonomi, 12 menteri negara mitra dan 25 pejabat lainnya akan hadir.

Kontributor: Wisnu Warhana

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

