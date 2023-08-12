Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku sempat menjalani prosesi dipingit atau dilarang mengomentari soal isu Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Cak Imin di Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023) malam.
Ia mengatakan beberapa kali diundang untuk membicarakan terkait Pilpres 2024. Namun, undangan tersebut ditolak.
Tetapi hal tersebut tak diindahkan ketika tawaran diajukan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow