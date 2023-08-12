...

Cak Imin Ngaku Dipingit, Hanya Mau Bicara Politik kepada Kaesang

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Sabtu 12 Agustus 2023 09:21 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku sempat menjalani prosesi dipingit atau dilarang mengomentari soal isu Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Cak Imin di Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023) malam. 
 
Ia mengatakan beberapa kali diundang untuk membicarakan terkait Pilpres 2024. Namun, undangan tersebut ditolak.
 
Tetapi hal tersebut tak diindahkan ketika tawaran diajukan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. 
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Reza Ramadhan

