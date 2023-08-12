Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku sempat menjalani prosesi dipingit atau dilarang mengomentari soal isu Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Cak Imin di Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023) malam.

Ia mengatakan beberapa kali diundang untuk membicarakan terkait Pilpres 2024. Namun, undangan tersebut ditolak.

Tetapi hal tersebut tak diindahkan ketika tawaran diajukan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Reza Ramadhan

