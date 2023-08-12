Puluhan kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menggeruduk Kantor DPD PKS Jember, Jumat (11/8/2023).

Mereka datang untuk mempertanyakan perihal pencatutan logo dan simbol NU yang digunakan untuk alat peraga kampanye salah seorang bacaleg PKS. Mereka membawa barang bukti berupa gambar alat peraga kampanye.

Ketua DPD PKS Jember, Sudiyanto mengaku baru mengetahui kejadian tersebut. PKS pun bersedia memenuhi tuntutan para Banser.

Kontributor: Bambang Sugiarto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

