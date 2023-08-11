Sejumlah calon pasien Puskesmas Jatitujuh Majalengka, Jabar telantar, Jumat (11/8). Calon pasien tak bisa memeriksakan kesehatan karena nakes mogok.

Hampir semua ruang pelayanan kesehatan di puskesmas terlihat sepi. Calon pasien terpaksa menunggu lama untuk bisa memeriksakan kesehatan.

Sampai saat ini belum diketahui penyebab nakes di puskesmas melakukan aksi mogok.

Kontributor: Mohamad Zeni Johadi

Produser: B.Lilia Nova

