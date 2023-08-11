...

Hadiri Acara Ponpes Al Zaytun, Ketua MUI Tasikmalaya Dipecat

Ervan David, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 11:38 WIB
MUI Provinsi Jawa Barat akhirnya resmi memberhentikan KH Ate Mushodiq dari jabatannya sebagai Ketua MUI Tasikmalaya. Pemecatan KH Ate sebagai imbas dari kehadirannya dalam acara syukuran Pondok Pesantren Al Zaytun beberapa waktu lalu.
 
Dalam pertimbangan, KH Ate juga pernah mengatakan MUI Pusat tidak bertabayun dalam memberikan fatwa sesat kepada Ponpes Al Zaytun.
 
Kontributor: Ervan David 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

