MUI Provinsi Jawa Barat akhirnya resmi memberhentikan KH Ate Mushodiq dari jabatannya sebagai Ketua MUI Tasikmalaya. Pemecatan KH Ate sebagai imbas dari kehadirannya dalam acara syukuran Pondok Pesantren Al Zaytun beberapa waktu lalu.

Dalam pertimbangan, KH Ate juga pernah mengatakan MUI Pusat tidak bertabayun dalam memberikan fatwa sesat kepada Ponpes Al Zaytun.

