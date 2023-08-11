...

King Kobra di Atas Kasur Hebohkan Warga, Petugas Damkar Barito Utara Dikerahkan

Fathur Rohman, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 11:25 WIB
King kobra ditemukan di atas kasur rumah warga dan memicu kehebohan. TKP di Jalan Brigjen Katamso, Muara Teweh, Barito Utara, Kalteng.
 
Petugas pemadam terjun ke lokasi dan mencoba mengevakuasi ular berbisa itu. Evakuasi menegangkan karena ular sepanjang 1,5 meter mencoba kabur.
 
Ular sembunyi di balik kasur dan dengan alat khusus berhasil ditangkap. Jumat (11/8) ular berada di pos damkar untuk dilepasliarkan ke habitatnya.
 
Kontributor: Fathur Rohman
Produser: B.Lilia Nova

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

