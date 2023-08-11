King kobra ditemukan di atas kasur rumah warga dan memicu kehebohan. TKP di Jalan Brigjen Katamso, Muara Teweh, Barito Utara, Kalteng.

Petugas pemadam terjun ke lokasi dan mencoba mengevakuasi ular berbisa itu. Evakuasi menegangkan karena ular sepanjang 1,5 meter mencoba kabur.

Ular sembunyi di balik kasur dan dengan alat khusus berhasil ditangkap. Jumat (11/8) ular berada di pos damkar untuk dilepasliarkan ke habitatnya.

Kontributor: Fathur Rohman

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

