Paksa Mahasiswa Baru Daftar Pinjol, Dewan Mahasiswa UIN Solo Dibekukan

Septyantoro, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 10:40 WIB
Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Raden Masa Said Solo, Jateng, dibekukan. Pembekuan terkait kasus mewajibkan mahasiswa baru daftar pinjaman online.
 
Pinjol disebut sebagai syarat pelaksanaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan (PBAK). Syarat itu kemudian menuai kontroversi dari sejumlah pihak.
 
Mahasiswa baru sempat menggelar demo memprotes syarat itu. Jumat (10/8) Dewan Kode Etik membekukan dewan mahasiswa.
 
Kontributor: Septyantoro
Produser: B.Lilia Nova

