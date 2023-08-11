Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Raden Masa Said Solo, Jateng, dibekukan. Pembekuan terkait kasus mewajibkan mahasiswa baru daftar pinjaman online.

Pinjol disebut sebagai syarat pelaksanaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan (PBAK). Syarat itu kemudian menuai kontroversi dari sejumlah pihak.

Mahasiswa baru sempat menggelar demo memprotes syarat itu. Jumat (10/8) Dewan Kode Etik membekukan dewan mahasiswa.

Kontributor: Septyantoro

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

