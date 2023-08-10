Pulau Lihaga merupakan salah satu pulau terletak di Sulawesi Utara, dengan luas sekitar 8 hektar. Pulau tak berpenghuni ini masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Awalnya pulau ini bernama Virgin Island, diubah namanya sejak dikelola dan menjadi destinasi wisata. Paska pandemi, Pulau Lihaga menjadi destinasi favorit dan semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dengan keindahan sisi pantai yang putih, pemandangan indah dibawah laut serta tersedia spot-spot snorkeling dan diving.

Reporter : Selvianus Kopong Basar

Producer : Dea K.Charity

(fru)

