Kalahkan Irwanto di Final, Andri Sabet Juara Turnamen Biliar Celebes Open 2 in 1 National Championship

Leo Muhammad Nur, Jurnalis · Kamis 10 Agustus 2023 16:30 WIB
Atlet tim JRX asal Kepri, Andri, keluar sebagai juara Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship kategori 9 ball
 
Andri sukses mengalahkan Irwanto (LCS Mantra) di final yang digelar di Labewa Cue Sports, Makassar. Andri menang dengan skor tipis 9-8.
 
Sementara, juara kategori lomba 10 ball diraih atlet tuan rumah, Ismail Kadir usai mengalahkan Anca Nasar dari Kendari, Sulawesi Tenggara.
 
Wakil Ketua PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, mengatakan bangga dengan antusiasme para atlet dalam turnamen Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship di Makassar.
 
Ia pun berharap agar prestasi yang diraih para atlet biliar ini juga akan berlanjut di pentas internasional.
 
Kontributor : Leo Muhammad Nur
Produser: Febry Rachadi

(rns)

