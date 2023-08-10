Atlet tim JRX asal Kepri, Andri, keluar sebagai juara Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship kategori 9 ball

Andri sukses mengalahkan Irwanto (LCS Mantra) di final yang digelar di Labewa Cue Sports, Makassar. Andri menang dengan skor tipis 9-8.

Sementara, juara kategori lomba 10 ball diraih atlet tuan rumah, Ismail Kadir usai mengalahkan Anca Nasar dari Kendari, Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, mengatakan bangga dengan antusiasme para atlet dalam turnamen Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship di Makassar.

Ia pun berharap agar prestasi yang diraih para atlet biliar ini juga akan berlanjut di pentas internasional.

