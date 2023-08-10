Beginilah penampakan tas belanja warga yang ditandai dengan batu, Rabu (9/8). Diketahui, warga di Pasar Minggu, Jaksel ini mengantre nomor bantuan Paket Sembako KJP.

Sementara pada Kamis (10/8) pagi, antrean tas belanja dan batu itu sudah tidak ada. Sebelumnya, petugas pasar mengatakan jika masih ada antrean tas belanja akan dibuang.

Para warga yang ingin mendapatkan paket sembako dari KJP harus mengantre sendiri. Warga pun mengeluhkan kuota pengambilan karena hanya menyediakan 50 nomor. Hingga saat ini antrean warga di PD Pasar Jaya terus bertambah.

