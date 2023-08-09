Kikan dilema untuk memenuhi keinginan terakhir mendiang ibunya Indira Damayanti. Pasalnya sang ibu memiliki keinginan yang cukup unik yaitu minta diputarkan playlist musik saat di makamkan.

Namun, Kikan Namara tahu maksud dari sang ibu yang menginkan orang-orang yang datang melayat bisa mengenang sang ibu lewat lagu-lagunya. Jenazah ibunda Kikan sudah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023).

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News