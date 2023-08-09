...

Atasi Krisis Pangan di Papua Tengah, Menko PMK Prioritaskan Ibu Hamil dan Balita

Binti Mufarida, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2023 18:27 WIB
Pemerintah terus melakukan upaya mengatasi krisis pangan akibat kekeringan dampak dari cuaca ekstrem di 3 distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri, Papua Tengah.
 
Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan saat ini ibu hamil, menyusui dan balita menjadi prioritas penanganan krisis pangan di Papua Tengah.
 
Muhadjir memastikan semua proses penanganan krisis pangan di Papua telah diprioritaskan yakni jangka pendek, jangka menengah, dan panjang
 
Muhadjir memastikan bahwa pelayanan dasar khususnya bagi ibu hamil, menyusui maupun balita dalam 3 bulan kedepan bisa terpenuhi.

