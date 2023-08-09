...

Kades Perempuan di Bogor Ngamuk Warganya Ditahan Rumah Sakit Karena Tunggak Pembayaran

Wildan Hidayat, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2023 10:00 WIB
Seorang Kades perempuan ngamuk di tempat pelayanan kesehatan RSUD Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kades Kalong Satu ngamuk setelah pihak rumah sakit tidak memperbolehkan pasien pulang karena memiliki tunggakan pembayaran sebesar Rp1,4 juta.
 
Meski Sang Kades akan bertanggung jaw untuk menyelesaikan pembayaran namun pihak RSUD tetap tidak memperbolehkan pasien tersebut pulang. Pihak RSUD meminta maaf atas kesalahan yang terjadi, pasien akhirnya diizinkan pulang setelah sang Kades membayarkan kekurangan biaya yang ditagihkan.
 
Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

