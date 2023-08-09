Seorang Kades perempuan ngamuk di tempat pelayanan kesehatan RSUD Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kades Kalong Satu ngamuk setelah pihak rumah sakit tidak memperbolehkan pasien pulang karena memiliki tunggakan pembayaran sebesar Rp1,4 juta.

Meski Sang Kades akan bertanggung jaw untuk menyelesaikan pembayaran namun pihak RSUD tetap tidak memperbolehkan pasien tersebut pulang. Pihak RSUD meminta maaf atas kesalahan yang terjadi, pasien akhirnya diizinkan pulang setelah sang Kades membayarkan kekurangan biaya yang ditagihkan.

Kontributor: Wildan Hidayat

Produser : Hendra Kambil

