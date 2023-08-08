Jakarta - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menggelontorkan dana Rp2,5 Triliun untuk melahirkan model baru, Yaris Cross Hybrid. Dana ini sebagian besar dihabiskan untuk riset dan investasi pada peralatan lainnya. Model baru ini dikembangkan dan diproduksi di Indonesia.

Mengusung teknologi Hybrid, Toyota merakit baterai secara lokal dengan membangun lini baru.

Diproduksi secara lokal, Toyota Yaris Cross Hybrid ini memiliki TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negri) sebesar 80 persen. Sementara untuk baterai memiliki TKDN sebesar 40 persen, dengan cell baterai yang masih diimpor dari Jepang.

