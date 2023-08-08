...

Toyota Habiskan Rp2,5 Triliun Untuk Kembangkan Yaris Cross Hybrid

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 20:15 WIB
A A A
Jakarta - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menggelontorkan dana Rp2,5 Triliun untuk melahirkan model baru, Yaris Cross Hybrid. Dana ini sebagian besar dihabiskan untuk riset dan investasi pada peralatan lainnya. Model baru ini dikembangkan dan diproduksi di Indonesia.
 
Mengusung teknologi Hybrid, Toyota merakit baterai secara lokal dengan membangun lini baru.
 
Diproduksi secara lokal, Toyota Yaris Cross Hybrid ini memiliki TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negri) sebesar 80 persen. Sementara untuk baterai memiliki TKDN sebesar 40 persen, dengan cell baterai yang masih diimpor dari Jepang.
 
-------
 
Reporter: Muhamad Fadli Ramadan
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini