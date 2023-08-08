Persis Solo sukses merebut tiga poin atas tamunya Persib Bandung dengan skor 2-1 pada lanjutan pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Ciro Alves sempat buat Pangeran Biru kejutkan publik Manahan di menit 32.

Namun semenit berselang Laskar Sambernyawa langsung membalas melalui tandukan Ramadhan Sananta. Striker kelahiran Lingga ini kemudian membawa timnya berbalik unggul semenit jelang turun minum.

Kemenangan ini memutus rentetan tak pernah menang Persis di 3 laga terakhir. Sementara kekalahan ini membuat Persib terperosok ke zona degradasi.

(fru)

