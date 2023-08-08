Andres Iniesta memutuskan untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Asia. Iniesta menerima pinangan klub Uni Emirat Arab, Emirates Club FC.

Masa depan pemain berusia 39 tahun itu sempat dispekulasikan bakal menyusul Lionel Messi bergabung di Inter Miami. Namun, gelandang yang pernah bermain di Barcelona ini lebih meneruskan kariernya di Dubai. Kabarnya, ia akan di kontrak sampai Juni 2024 dengan opsi perpanjangan setahun.

Iniesta meninggalkan Vissel Kobe pada Juni lalu. Bersama Vissel Kobe, Iniesta telah telah bermain dalam 134 pertandingan dan menyumbangkan 26 gol bersama klub Jepang itu.

