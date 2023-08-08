...

Batal Ngekor Lionel Messi ke Inter Miami, Andres Iniesta Pilih Main di Klub Uni Emirat Arab

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 17:57 WIB
A A A
Andres Iniesta memutuskan untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Asia. Iniesta menerima pinangan klub Uni Emirat Arab, Emirates Club FC.
 
Masa depan pemain berusia 39 tahun itu sempat dispekulasikan bakal menyusul Lionel Messi bergabung di Inter Miami. Namun, gelandang yang pernah bermain di Barcelona ini lebih meneruskan kariernya di Dubai. Kabarnya, ia akan di kontrak sampai Juni 2024 dengan opsi perpanjangan setahun.
 
Iniesta meninggalkan Vissel Kobe pada Juni lalu. Bersama Vissel Kobe, Iniesta telah telah bermain dalam 134 pertandingan dan menyumbangkan 26 gol bersama klub Jepang itu.
 
------------
 
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini