Luis Diaz mencetak gol cantik dengan back heel saat Liverpool kalahkan Darmstadt 3-1. Diaz menuntaskan sepak pojok Dominik Szoboszlai

untuk menutup pesta kemenangan The Reds.

Merseyside Merah langsung unggul 2 gol cepat di 10 menit awal. Melalui aksi Mohamed Salah (5') dan Diogo Jota (8').

Kemenangan ini menutup rangkaian pramusim Liverpool sebelum memulai liga dengan melawat ke markas Chelsea

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

