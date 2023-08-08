Luis Diaz mencetak gol cantik dengan back heel saat Liverpool kalahkan Darmstadt 3-1. Diaz menuntaskan sepak pojok Dominik Szoboszlai
untuk menutup pesta kemenangan The Reds.
Merseyside Merah langsung unggul 2 gol cepat di 10 menit awal. Melalui aksi Mohamed Salah (5') dan Diogo Jota (8').
Kemenangan ini menutup rangkaian pramusim Liverpool sebelum memulai liga dengan melawat ke markas Chelsea
