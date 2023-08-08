Setelah lama bungkam akhirnya Arie Keriting angkat bicara terkait hinaan yang dilontarkan mertuanya, Nursyah.

Lewat show stand up comedy bertajuk ‘Ilmu Hitam’ yang akan digelar pada September 2023. Netizen pun geger dan mengkaitkan show tersebut dengan perang mertua versus menantu antara Arie dan Nursyah.

Menanggapi hal tersebut, Indah mengaku Arie sudah meminta persetujuannya untuk membawakan materi-materi yang disajikan pada show tersebut.

Produser : Dea K.Charity

(rns)

