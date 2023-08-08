Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyerukan kebangkitan pariwisata Tomohon, Sulawesi Utara. Melalui acara yang akan berlangsung di Tomohon tengah yaitu Tomohon Internasional Flower Festival 2023 (TIFF).

Ditemui saat acara Beli Kreatif Desa Wisata (Beti Dewi) Naik Kelas di Hotel Villa Emitta di Kelurahan Talete Dua, Kecamatan Tomohon Tengah, Selasa (8/8/2023). Sandiaga Uni berharap acara TIFF 2023 bisa menjadi momen kebangkitan pariwisata Tomohon, Sulawesi Utara

Menjelang kontestasi pemilu serentak 2024 mendatang, Sandiaga menyakini pariwisata di Tanah Air terus mengalami kemajuan.

Reporter : Selvianus Kopong Basar

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

