Inilah Supardi, perajin terompet tradisional yang menggunakan bahan dasar kayu lame

Supardi adalah warga kampung Kebon Awi, Desa Cibodas, Kabupaten Pandeglang, Banten yang membuat terompet tradisional hanya menggunakan pisau, golok dan alat bor manual.

Untuk 1 buah terompet tradisional dijual dengan harga Rp250 ribu rupiah

Reporter : Iskandar Nasution

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News