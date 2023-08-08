Inilah Supardi, perajin terompet tradisional yang menggunakan bahan dasar kayu lame
Supardi adalah warga kampung Kebon Awi, Desa Cibodas, Kabupaten Pandeglang, Banten yang membuat terompet tradisional hanya menggunakan pisau, golok dan alat bor manual.
Untuk 1 buah terompet tradisional dijual dengan harga Rp250 ribu rupiah
