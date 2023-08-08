Festival Kaulinan Barudak atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai festival permainan anak. Diselenggarakan oleh Pemkab Purwakarta, berhasil menarik perhatian pengunjung dari anak-anak dan pelajar
Berbagai jenis permainan tradisional seperti Egrang, Sumpit Bambu, Kolecer, Pepeletokan, Bakiak Batok, Congklak, Panggal dan jenis lainnya
Hadirnya festival permainan anak ini bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dikalangan generasi muda saat ini
Reporter : Irwan
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
