Keseruan Festival Permainan Anak yang Berlangsung di Purwakarta, Jawa Barat

Irwan, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 13:45 WIB
Festival Kaulinan Barudak atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai festival permainan anak. Diselenggarakan oleh Pemkab Purwakarta, berhasil menarik perhatian pengunjung dari anak-anak dan pelajar 
 
Berbagai jenis permainan tradisional seperti Egrang, Sumpit Bambu, Kolecer, Pepeletokan, Bakiak Batok, Congklak, Panggal dan jenis lainnya 
 
Hadirnya festival permainan anak ini bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dikalangan generasi muda saat ini 
 
Reporter : Irwan 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

