Pecinta bunga Anggrek tengah dimanjakan dengan sebuah event kontes Anggrek. Kontes Anggrek skala nasional berlangsung di Gor Kaliwates, Jember, Jatim
Ratusan jenis bunga Anggrek dari seluruh Indonesia dipertandingkan. Salah satunya adalah jenis Anggrek Cateliya yang merupakan salah satu endemik dari Jember
Tidak hanya kontes, namun terdapat juga klinik Anggrek bagi mereka yang ingin belajar menanam bunga Orchidaceae ini
Reporter : Bambang Sugiarto
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
