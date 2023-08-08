...

Lalui Rangkaian Seleksi Ketat, 11 Atlet Muda Resmi Gabung PB Djarum

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 16:45 WIB
A A A
KUDUS, JAWA TENGAH - Sebanyak 11 atlet cilik berhasil bergabung dengan klub PB Djarum dan meraih Djarum beasiswa bulu tangkis. Atlet yang resmi bergabung dengan PB Djarum pada 2023 melalui rangkaian seleksi yang ketat
 
Hasil tersebut terbagi atas empat atlet U-11 Putra, empat atlet U-11 Putri, dua atlet U-13 Putra, satu atlet U-13 Putri. 11 atlet yang diterima berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua.
 
Sementara itu, Ketua PB Djarum, Yoppy Rosimin berharap atlet yang terpilih dapat berlatih dan menempa kemampuannya secara optimal. Hal ini sebagai upaya dalam mencari bibit pebulu tangkis berkualitas demi meningkatkan kejayaan bulu tangkis Indonesia.
 
-----
 
Kontributor : Nur Choiruddin
Produser: Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini