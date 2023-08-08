KUDUS, JAWA TENGAH - Sebanyak 11 atlet cilik berhasil bergabung dengan klub PB Djarum dan meraih Djarum beasiswa bulu tangkis. Atlet yang resmi bergabung dengan PB Djarum pada 2023 melalui rangkaian seleksi yang ketat

Hasil tersebut terbagi atas empat atlet U-11 Putra, empat atlet U-11 Putri, dua atlet U-13 Putra, satu atlet U-13 Putri. 11 atlet yang diterima berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua.

Sementara itu, Ketua PB Djarum, Yoppy Rosimin berharap atlet yang terpilih dapat berlatih dan menempa kemampuannya secara optimal. Hal ini sebagai upaya dalam mencari bibit pebulu tangkis berkualitas demi meningkatkan kejayaan bulu tangkis Indonesia.

