Motor Diangkut Paksa, Pengemudi Ojol Lari Kejar Truk Keliling Pasar Tanah Abang

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 23:00 WIB
Pengemudi Ojol ini nekat mengejar truk milik Sudin Perhubungan yang membawa sepeda motornya di Tanah Abang, Selasa (8/8/2023) siang.
 
Ia sempat memohon kepada petugas agar sepeda motornya diturunkan. Sepeda motornya menjadi sasaran razia lantaran kedapatan parkir sembarangan di bahu jalan.
 
Petugas juga menjaring belasan sepeda motor lainnya yang kedapatan parkir di atas trotoar dan bahu jalan.
 
Belasan kendaraan roda dua yang terjaring selanjutnya dibawa ke Kantor Sudin Perhubungan untuk ditindaklanjuti dengan sanksi denda tilang maksimal.

