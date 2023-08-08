Pengemudi Ojol ini nekat mengejar truk milik Sudin Perhubungan yang membawa sepeda motornya di Tanah Abang, Selasa (8/8/2023) siang.

Ia sempat memohon kepada petugas agar sepeda motornya diturunkan. Sepeda motornya menjadi sasaran razia lantaran kedapatan parkir sembarangan di bahu jalan.

Petugas juga menjaring belasan sepeda motor lainnya yang kedapatan parkir di atas trotoar dan bahu jalan.

Belasan kendaraan roda dua yang terjaring selanjutnya dibawa ke Kantor Sudin Perhubungan untuk ditindaklanjuti dengan sanksi denda tilang maksimal.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News