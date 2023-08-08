...

Hakim Heran, Konsultan Proyek BTS Kerja Cuma Buat Jadwal Lelang Digaji Rp340 juta

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 18:27 WIB
Konsultan pendamping proyek BTS 4G Kominfo, Anggie Adelia Hutagalung mengaku mendapat kontrak sebesar Rp340 juta dengan tugas untuk mengurus penjadwalan lelang tender proyek.
 
Hal itu ia sampaikan dalam sidang korupsi BTS Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G Plate, eks Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto, Selasa (8/8/2023).
 
Hakim tipikor Fahzal Hendri yang mengetahui tugas Anggie tersebut, merasa heran dengan biaya tersebut. Mulanya, hakim bertanya asal usul pekerjaan Anggie. 
 
Anggie pun mengatakan bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai direktur dan juga tenaga ahli di PT Anggana Catha Rakyana.
 
Mendengar jawaban Anggie yang tidak mengetahui perhitungan itu pun membuat hakim merasa heran.

