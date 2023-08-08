Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), yang menjadi narapidana kasus terorisme, Munarman mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ikrar ini disampaikan Munarman setelah mendekam di sel Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat sejak April 2022.

Selain berikrar setia kepada NKRI, Munarman juga berjanji untuk tidak terlibat lagi dalam aksi radikalisme dan terorisme.

Diketahui, ikrar setia kepada negara ini merupakan keinginan Munarman sejak menjalani masa hukuman. Sebelum berikrar, Munarman juga telah behasil melewati 3 tahapan tes dan mendapat assesmen dari BNPT dan Densus 88

(fru)

