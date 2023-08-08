Sumur bor menyemburkan gas berapi gegerkan warga. Lokasi sumur di persawahan Blok 1, Desa Nampu, Purworejo, Jateng

Awalnya sumur dibuat dengan tujuan pengairan sawah. Namun pada kedalaman 16 meter, sumur menyemburkan gas berapi

Ketinggian semburan gas berapi itu sempat mencapai satu meter lebih. Saat ini, Selasa (8/8) sekitar lokasi telah dipasang garis polisi

Kontributor: Joe Hartoyo

Produser: B.Lilia Nova

