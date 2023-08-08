...

Semburkan Gas Berapi, Sumur Bor di Purworejo Gegerkan Warga

Joe Hartoyo, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 12:18 WIB
Sumur bor menyemburkan gas berapi gegerkan warga. Lokasi sumur di persawahan Blok 1, Desa Nampu, Purworejo, Jateng
 
Awalnya sumur dibuat dengan tujuan pengairan sawah. Namun pada kedalaman 16 meter, sumur menyemburkan gas berapi
 
Ketinggian semburan gas berapi itu sempat mencapai satu meter lebih. Saat ini, Selasa (8/8) sekitar lokasi telah dipasang garis polisi
 
Kontributor: Joe Hartoyo
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

