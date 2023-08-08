Sumur bor menyemburkan gas berapi gegerkan warga. Lokasi sumur di persawahan Blok 1, Desa Nampu, Purworejo, Jateng
Awalnya sumur dibuat dengan tujuan pengairan sawah. Namun pada kedalaman 16 meter, sumur menyemburkan gas berapi
Ketinggian semburan gas berapi itu sempat mencapai satu meter lebih. Saat ini, Selasa (8/8) sekitar lokasi telah dipasang garis polisi
Kontributor: Joe Hartoyo
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
