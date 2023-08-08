...

Pemerintah Siapkan Mitigasi Hadapi Varian Baru Covid-19

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 13:32 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan pemerintah telah mempersiapkan mitigasi terkait penanganan varian virus Covid-19 baru di Indonesia. Muhadjir menyebut, pemerintah dan jajarannya siap menghadapi varian baru penyakit menular tersebut. Hal ini karena Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menangani pandemi Covid-19 pada 2020-2022 silam.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

