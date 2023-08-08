...

Penumpang Misterius Loncat dari KMP Prahita IV di Selat Bali, Pencarian Masih Nihil

Nyoman Sudika, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 12:00 WIB
Tim gabungan masih mencari penumpang KMP Prahita IV, Selasa (8/8). Penumpang diketahui meloncat saat kapal berada di Selat Bali, Senin (7/8)
 
Upaya pencarian terus dilakukan Basarnas, TNI AL dan Polairud. Hingga saat ini penumpang yang loncat dari kapal belum ditemukan
 
Korban meloncat saat kapal berada sekitar satu mil dari Dermaga Gilimanuk. Aksi korban diketahui ABK dan dilaporkan kepada petugas. Data korban belum diketahui karena tidak tercatat dalam manifes kapal
 
Kontributor: Nyoman Sudika
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

