Tim gabungan masih mencari penumpang KMP Prahita IV, Selasa (8/8). Penumpang diketahui meloncat saat kapal berada di Selat Bali, Senin (7/8)

Upaya pencarian terus dilakukan Basarnas, TNI AL dan Polairud. Hingga saat ini penumpang yang loncat dari kapal belum ditemukan

Korban meloncat saat kapal berada sekitar satu mil dari Dermaga Gilimanuk. Aksi korban diketahui ABK dan dilaporkan kepada petugas. Data korban belum diketahui karena tidak tercatat dalam manifes kapal

Kontributor: Nyoman Sudika

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News