120 personel Satgas Petik Bintang Mansinam disiagakan, Senin (7/8). Ratusan personel akan bertugas di wilayah Maybrat, Papua
Personel TNI itu bersiaga menjaga keamanan jelang perayaan kemerdekaan. Pasukan dari gabungan Brimob, personel Polda Papua Barat dan Polres Maybrat
Kesiapan pasukan untuk meminimalisir gangguan keamanan oleh KKB. Kapolda Papua telah mengecek kesiapan ratusan pasukan itu
Kontributor: Chanry Surippaty
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
