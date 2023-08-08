...

Jelang 17 Agustus, Ratusan Personel TNI Diterjunkan di Maybrat Papua

Chanry Suripatty, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 11:45 WIB
120 personel Satgas Petik Bintang Mansinam disiagakan, Senin (7/8). Ratusan personel akan bertugas di wilayah Maybrat, Papua 
 
Personel TNI itu bersiaga menjaga keamanan jelang perayaan kemerdekaan. Pasukan dari gabungan Brimob, personel Polda Papua Barat dan Polres Maybrat
 
Kesiapan pasukan untuk meminimalisir gangguan keamanan oleh KKB. Kapolda Papua telah mengecek kesiapan ratusan pasukan itu
 
Kontributor: Chanry Surippaty
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

