120 personel Satgas Petik Bintang Mansinam disiagakan, Senin (7/8). Ratusan personel akan bertugas di wilayah Maybrat, Papua

Personel TNI itu bersiaga menjaga keamanan jelang perayaan kemerdekaan. Pasukan dari gabungan Brimob, personel Polda Papua Barat dan Polres Maybrat

Kesiapan pasukan untuk meminimalisir gangguan keamanan oleh KKB. Kapolda Papua telah mengecek kesiapan ratusan pasukan itu

Kontributor: Chanry Surippaty

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News