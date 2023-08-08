Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya menutup secara resmi Forum ASEAN Intercultural dan Interreligious Dialogue Conference (ASEAN IIDC) pada Senin (7/8/2023).

Forum dialog keagamaan internasional itu menghasilkan Deklarasi ASEAN IIDC Jakarta

Adapun deklarasi itu berisi poin-poin penting terkait hubungan antar-manusia, perempuan dan pemuda, serta kerja sama antar-pemerintah dalam mengatasi setiap problem yang muncul di lingkup Asia Tenggara

(fru)

