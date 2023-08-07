...

Lolos Seleksi Timnas Indonesia U-17, Anak Bangkalan Ini Diundang Madura United Nonton Langsung Pertandingan

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2023 19:17 WIB
A A A
Bangkalan, Madura - Pemain muda asal Bangkalan Madura, Alvin Sukron berhasil lolos seleksi Timnas Indonesia U-17. Atas pencapaiannya itu, ia mendapat undangan dari Madura United untuk menonton langsung pertandingan di Gelora Bangkalan.
 
Ekspresi bahagia terpancar dari wajah Alvin dan kedua orang tuanya saat menyaksikan laga Madura United vs PSIS Semarang. Pihak klub memberikan apresiasi pada Alvin karena telah mengharumkan nama Madura  di kancah sepak bola nasional.
 
Remaja asli kelurahan Kraton Bangkalan ini awalnya hanya bermain sepak bola bersama para santri di lapangan dekat rumahnya. Ia baru masuk akademi sepak bola di usia 12 tahun. Hingga akhirnya anak penjual daging bebek ini jadi satu dari dua pemain yang lolos mewakili Jawa Timur.
 
-------
 
Kontributor: Taufik Syahrawi
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini