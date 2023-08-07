Bangkalan, Madura - Pemain muda asal Bangkalan Madura, Alvin Sukron berhasil lolos seleksi Timnas Indonesia U-17. Atas pencapaiannya itu, ia mendapat undangan dari Madura United untuk menonton langsung pertandingan di Gelora Bangkalan.

Ekspresi bahagia terpancar dari wajah Alvin dan kedua orang tuanya saat menyaksikan laga Madura United vs PSIS Semarang. Pihak klub memberikan apresiasi pada Alvin karena telah mengharumkan nama Madura di kancah sepak bola nasional.

Remaja asli kelurahan Kraton Bangkalan ini awalnya hanya bermain sepak bola bersama para santri di lapangan dekat rumahnya. Ia baru masuk akademi sepak bola di usia 12 tahun. Hingga akhirnya anak penjual daging bebek ini jadi satu dari dua pemain yang lolos mewakili Jawa Timur.

