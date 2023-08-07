...

Lestarikan Batik Khas Magelang, Adith Tampilkan Koleksinya Berjudul Asa di BFT 2023

Kiki Oktaliani, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2023 14:18 WIB
Desainer Adith tampilkan sesuatu yang berbeda melalui corak batik khas Magelang. Dalam ajang Bali Fashion Trend 2023 yang berlangsung di Discovery Mall, Kuta, Bali (6/8/2023).
 
Batik khas Magelang dalam koleksi Adith, di BFT 2023 merupakan sebuah inovasi baru yang ia ciptakan. Adapun motif yang digunakan dalam pagelaran busana yaitu identik dengan kota Magelang, bunga sekar jagad.
 
