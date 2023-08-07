Desainer Adith tampilkan sesuatu yang berbeda melalui corak batik khas Magelang. Dalam ajang Bali Fashion Trend 2023 yang berlangsung di Discovery Mall, Kuta, Bali (6/8/2023).

Batik khas Magelang dalam koleksi Adith, di BFT 2023 merupakan sebuah inovasi baru yang ia ciptakan. Adapun motif yang digunakan dalam pagelaran busana yaitu identik dengan kota Magelang, bunga sekar jagad.

Reporter : Kiki Oktaliani

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

