Desainer Adith tampilkan sesuatu yang berbeda melalui corak batik khas Magelang. Dalam ajang Bali Fashion Trend 2023 yang berlangsung di Discovery Mall, Kuta, Bali (6/8/2023).
Batik khas Magelang dalam koleksi Adith, di BFT 2023 merupakan sebuah inovasi baru yang ia ciptakan. Adapun motif yang digunakan dalam pagelaran busana yaitu identik dengan kota Magelang, bunga sekar jagad.
Reporter : Kiki Oktaliani
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow