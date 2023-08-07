...

Presiden Perintahkan Kemlu dan Kedubes Pantau Jambore Pramuka Dunia di Korea Selatan

Raka Novianto, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2023 18:32 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Indonesia untuk memonitor pelaksanaan Jambore Pramuka Dunia 2023 di Korea Selatan
 
Acara tersebut diketahui menjadi sorotan karena diwarnai oleh cuaca panas ekstrem dan menyebabkan banyak peserta yang pingsan.
 
Jokowi memastikan bahwa hingga saat ini kontingen Indonesia di Jambore Pramuka Dunia tersebut dalam keadaan baik-baik saja.
 
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

