Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Indonesia untuk memonitor pelaksanaan Jambore Pramuka Dunia 2023 di Korea Selatan
Acara tersebut diketahui menjadi sorotan karena diwarnai oleh cuaca panas ekstrem dan menyebabkan banyak peserta yang pingsan.
Jokowi memastikan bahwa hingga saat ini kontingen Indonesia di Jambore Pramuka Dunia tersebut dalam keadaan baik-baik saja.
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
