Presiden Jokowi mengimbau, untuk selalu mengenakan kebaya daerah. Imbauannya tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya para pejabat pemerintahan. Menurut Presiden Jokowi, sangat penting menggaungkan semangat cinta akan budaya tanah air di seluruh generasi.

Presiden mengatakan, semangat itu harus digencarkan tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Istana Berkebaya di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Dinda Elita

(fru)

