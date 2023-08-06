Warga Duren Sawit dihebohkan oleh penemuan bayi perempuan yang menggigil di saluran parit TPU Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur Minggu (6/8/20203). Bayi ditemukan tidak berpakaian dan dalam kondisi tali pusar masih tersambung, tergeletak di dalam kardus.

Saat ini, bayi perempuan tersebut ditangani oleh petugas kepolisian Duren Sawit. Bayi itu dibawa ke RS Islam Pondok Kopi guna dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Reporter : Muhammad Farhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

