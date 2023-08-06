Mayat remaja (19) ditemukan pemilik warung di jalan masuk Pelabuhan Kendal, Jateng. Pemilik warung awalnya curiga dengan bau menyengat dari bawah warung terapung. Saat didekati ternyata ditemukan mayat laki-laki dalam kondisi telungkup.

Penemuan mayat itu kemudian dilaporkan ke Polsek Kaliwungu dan Tim SAR BPBD. Kondisi tubuh korban diketahui sudah bengkak dan wajah sulit dikenali.

