Mayat remaja (19) ditemukan pemilik warung di jalan masuk Pelabuhan Kendal, Jateng. Pemilik warung awalnya curiga dengan bau menyengat dari bawah warung terapung. Saat didekati ternyata ditemukan mayat laki-laki dalam kondisi telungkup.
Penemuan mayat itu kemudian dilaporkan ke Polsek Kaliwungu dan Tim SAR BPBD. Kondisi tubuh korban diketahui sudah bengkak dan wajah sulit dikenali.
Kontributor: Eddie Prayitno
Produser: Akira Aulia W
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow