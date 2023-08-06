...

Penemuan Mayat Misterius di Sekitar Pelabuhan Kendal

Eddie Prayitno, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 10:09 WIB
Mayat remaja (19) ditemukan pemilik warung di jalan masuk Pelabuhan Kendal, Jateng. Pemilik warung awalnya curiga dengan bau menyengat dari bawah warung terapung. Saat didekati ternyata ditemukan mayat laki-laki dalam kondisi telungkup.
 
Penemuan mayat itu kemudian dilaporkan ke Polsek Kaliwungu dan Tim SAR BPBD. Kondisi tubuh korban diketahui sudah bengkak dan wajah sulit dikenali.
 
Kontributor: Eddie Prayitno 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

