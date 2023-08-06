Kapal ambulance mengalami patah baling-baling akibat dihantam gelombang, Sabtu (6/8). Peristiwa itu terjadi di Perairan Teluk Moramo, Konawe Selatan, Sulteng. Akibatnya, 26 penumpang kapal ambulance terombang-ambing selama 3 jam.

Tim SAR Kendari yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi kejadian. Seluruh penumpang yang berada di kapal ambulance berhasil dievakuasi Tim SAR.

Kontributor: Febriyono Tamenk

Produser: Akira Aulia W

(fru)

