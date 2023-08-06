Tahanan bernama Usman (28) terpaksa menikahi kekasihnya di sel tahanan Polda Jambi. Dengan didampingi keluarga, pengantin diarak ke masjid yang ada di Komplek Polda Jambi untuk melangsungkan ijab kabul kedua pasangan kekasih tersebut.

Proses pernikahan tersebut juga dikawal ketat oleh aparat. Mempelai pria diamankan belum lama ini karena tersandung kasus hukum.

Setelah menikah, napi kembali mendekam di sel tahanan untuk menjalani proses hukum. Mempelai pria juga sempat mendapatkan ucapan selamat dari tahanan lain

Kontributor: Adrianus Susandra

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

