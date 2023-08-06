...

Tersandung Kasus Hukum, Pria di Jambi Terpaksa Nikah di Kantor Polisi

Adrianus Susandra, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 08:52 WIB
A A A
Tahanan bernama Usman (28) terpaksa menikahi kekasihnya di sel tahanan Polda Jambi. Dengan didampingi keluarga, pengantin diarak ke masjid yang ada di Komplek Polda Jambi untuk melangsungkan ijab kabul kedua pasangan kekasih tersebut.
 
Proses pernikahan tersebut juga dikawal ketat oleh aparat. Mempelai pria diamankan belum lama ini karena tersandung kasus hukum.
 
Setelah menikah, napi kembali mendekam di sel tahanan untuk menjalani proses hukum. Mempelai pria juga sempat mendapatkan ucapan selamat dari tahanan lain
 
Kontributor: Adrianus Susandra
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

