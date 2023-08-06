Inilah aksi viral pembacaan surat terbuka oleh Sundusiah, warga Desa Mundurejo, Jember. Surat terbuka itu di tujukan kepada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri.

Surat tersebut terkait panahanan suaminya Edi Santoso, Kades Mundurejo yang dituduh korupsi proyek pavingisasi hingga harus ditahan di kantor Kejaksaan Negeri setempat.

Sang istri mengklaim jika suaminya tidak melakukan korupsi dan meminta Jokowi membantu menyelesaikan permasalahannya.

Kontributor: Bambang Sugiarto

Produser: Reza Ramadhan

