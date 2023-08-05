Jenazah mahasiswa UI korban pembunuhan selesai autopsi, Jumat (4/8), pukul 21.18 WIB. Autopsi dilakukan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur.

Korban MNZ (19) mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Rusia. Tangis histeris keluarga pecah saat jenazah dimasukkan ke dalam ambulans.

MNZ ditemukan tewas terbungkus plastik hitam di kamar kos Beji, Depok. Pelaku diduga seniornya inisial AAB (23) modus terlilit pinjaman online

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

