Usai Autopsi, Jenazah Mahasiswa UI Korban Pembunuhan Dimakamkan di Lumajang

Muhammad Farhan, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 08:24 WIB
Jenazah mahasiswa UI korban pembunuhan selesai autopsi, Jumat (4/8), pukul 21.18 WIB. Autopsi dilakukan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur.
 
Korban MNZ (19) mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Rusia. Tangis histeris keluarga pecah saat jenazah dimasukkan ke dalam ambulans.
 
MNZ ditemukan tewas terbungkus plastik hitam di kamar kos Beji, Depok. Pelaku diduga seniornya inisial AAB (23) modus terlilit pinjaman online
 
Reporter: Muhammad Farhan 
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

