Usai Lakoni Debut di Al Nassr, Sadio Mane Manfaatkan Kesempatan untuk Beribadah Umrah

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 18:38 WIB
Berkarir di Liga Arab Saudi membuat Sadio Mane memanfaatkan kesempatan untuk melakukan ibadah. Selepas laga Al Nassr menghadapi Zamalek di King Fahd Stadium, Mane terlihat melaksanakan ibadah umrah di Mekah
 
Hal tersebut terlihat pada unggahan pemain asal Senegal itu di Instagram pribadinya. Mane ditemani Seko Fofana dan sejumlah pemain Al Nassr lainnya untuk beribadah umrah.
 
Kesempatan untuk bisa beribadah umrah menjadi keuntungan tersendiri bagi pemain beragama Islam yang berkarir di Liga Arab Saudi
 
Produser : Febry Rachadi

Berita Terkait

