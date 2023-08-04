Berkarir di Liga Arab Saudi membuat Sadio Mane memanfaatkan kesempatan untuk melakukan ibadah. Selepas laga Al Nassr menghadapi Zamalek di King Fahd Stadium, Mane terlihat melaksanakan ibadah umrah di Mekah

Hal tersebut terlihat pada unggahan pemain asal Senegal itu di Instagram pribadinya. Mane ditemani Seko Fofana dan sejumlah pemain Al Nassr lainnya untuk beribadah umrah.

Kesempatan untuk bisa beribadah umrah menjadi keuntungan tersendiri bagi pemain beragama Islam yang berkarir di Liga Arab Saudi

Produser : Febry Rachadi

(rns)

