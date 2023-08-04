Timnas Indonesia U-17 menjalani latihan jelang pertandingan uji coba kedua melawan Kashima Antlers U-18. Skuad Garuda Muda terus melakukan berbenah usai dikalahkan Barcelona Juvenil A dengan skor 0-3 di laga uji coba pertama.

Pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti mengatakan skuad asuhannya akan meningkatkan fokus bermain dan organisasi permainan. Ia juga menyebutkan masih ada kelemahan di barisan pertahanan yang juga harus dibenahi.

Laga nanti akan digelar di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu (5/8/2023)

