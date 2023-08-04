...

Jelang Hadapi Kashima Antlers U-18, Bima Sakti Fokus Benahi Fisik dan Taktik Timnas Indonesia U-17

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 15:51 WIB
Timnas Indonesia U-17 menjalani latihan jelang pertandingan uji coba kedua melawan Kashima Antlers U-18. Skuad Garuda Muda terus melakukan berbenah usai dikalahkan Barcelona Juvenil A dengan skor 0-3 di laga uji coba pertama.
 
Pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti mengatakan skuad asuhannya akan meningkatkan fokus bermain dan organisasi permainan. Ia juga menyebutkan masih ada kelemahan di barisan pertahanan yang juga harus dibenahi.
 
Laga nanti akan digelar di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu (5/8/2023)
 
Saksikan siaran langsung pertandingan Tim Nasional Indonesia U17 vs Kashima Antlers pukul 17.30 wib hanya Soccer Channel MNC Vision, K Vision, MNC Play dan Vision Plus
 
Reporter :  Martinus
Produser : Febry Rachadi

(rns)

